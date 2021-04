Premio scuola digitale: l’istituto San Prospero- Medolla vince le fasi provinciali

MEDOLLA, SAN PROSPERO- L’istituto comprensivo San Prospero- Medolla e il Fermi di Modena sono i vincitori delle fasi provinciali del Premio Scuola Digitale, il premio per l’innovazione scolastica indetto dal Ministero dell’Istruzione.

In finale si sono sfidate 12 scuole delle 24 candidate di cui 6 per il primo ciclo e 6 per il secondo.

A valutare i progetti è stata una giuria d’eccezione composta da Silvia Menabue, Roberto Bondi, Giacomo Cabri, Erika Paltrinieri e Riccardo Righi.

I primi classificati hanno ricevuto un premio da mille euro e avranno accesso alle fasi regionali che si terranno il 17 maggio dalla Fondazione Golinelli.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017