San Possidonio, si dimette l’assessore Vasco Gherardi

San Possidonio, si dimette l’assessore Vasco Gherardi. A seguito dell’uscita volontaria, per motivi di lavoro, di Gherardi dalla Giunta comunale di San Possidonio è stato necessario redistribuire le deleghe sugli assessori in carica. In particolare l’assessore e vice sindaco Giulio Fregni seguirà le materie dello Sport e dei Lavori pubblici.

La delega al Bilancio viene attribuita all’assessora Elisa Spaggiari e la delega al Commercio sarà affidata all’assessora Roberta Bulgarelli.

Il sindaco e la Giunta ringraziano ancora l’Assessore Gherardi per il lavoro svolto in questi anni per la nostra comunità.

