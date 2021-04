San Prospero, grande successo per la giornata ecologica di pulizia del paese

SAN PROSPERO – In concomitanza con altre iniziative di Plastic Free sul territorio nazionale, domenica 18 aprile si è svolta anche a San Prospero la giornata ecologica per la pulizia del paese. Puntuali si sono presentati i volontari, una settantina di persone, tra cui tante famiglie con bambini. Una frotta per lo più composta da giovani che, muniti di guanti, pinze e sacchetto per la raccolta, hanno ripulito ogni angolo del paese, liberandolo da ogni rifiuto: bottiglie, lattine, cicche, sporte , ecc. Nei prossimi mesi l’iniziativa verrà riproposta anche nelle frazioni. L’Amministrazione Comunale, tramite la propria pagina Facebook, ringrazia i tantissimi volontari che hanno partecipato. Di seguito, alcune immagini della giornata: