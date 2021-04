San Prospero, Pirazzoli (Pd): “Orgogliosi del premio alla nostra scuola”

SAN PROSPERO – Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella premierà la scuola dell’infanzia di San Prospero “Il Girotondo” che ha partecipato al concorso indetto dal MIUR e dall’ANPI. Il segretario Pd di San Prospero, Luca Pirazzoli, esprime grande soddisfazione per questo riconoscimento:

“Il 76° anniversario della Liberazione d’Italia non poteva essere festeggiato in modo migliore per noi san prosperesi. Con tanto orgoglio annunciamo che la sezione D della scuola dell’infanzia “Il Girotondo” ha vinto il primo premio nazionale al concorso indetto dal MIUR e da ANPI “Uguaglianza e pari dignità sociale, conquiste della democrazia”. Un progetto sinergico tra le docenti, le bimbe e i bimbi e il centro residenziale per disabili “L’abbraccio” di Carpi. I muri da abbattere, l’inclusione sociale e la consapevolezza della diversità come valore, gli aspetti principali trattati nell’elaborato. Un grande ringraziamento va a tutto il corpo docente della scuola il Girotondo e a tutti i bambini, per la passione con la quale quotidianamente lavorano anche in questo periodo difficilissimo a causa dell’emergenza. Un altro ringraziamento va all’assessore ai Servizi educativi e alle pari opportunità Eva Baraldi perché, la vittoria del progetto, è frutto di un impegno e di una sensibilità politica che guarda avanti e che ha radici valoriali profonde e ben radicate. La premiazione avverrà in collegamento a distanza con il Quirinale domenica 25 Aprile a partire dalle 11.45 alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione prof. Patrizio Bianchi”.