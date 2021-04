Spaccia droga al parco: arrestato con oltre 300 grammi

VIGNOLA- Dopo essere stato notato nel parco cittadino di Vignola, in via Tavoni, mentre cedeva a un connazionale una dose di hashish (circa 5 grammi) i carabinieri di Vignola hanno fermato e arrestato un cittadino marocchino per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione dei militari, al 46enne sono state rinvenute 29 dosi della stessa sostanza stupefacente (per un peso complessivo di oltre 300 grammi) e 260 euro ritenuti dai carabinieri proventi dell’attività di spaccio.

Lo spacciatore, è stato processato per direttissima nella mattinata di giovedì 29 aprile.

