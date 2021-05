16enne si introduce nella notte a casa di una giovane: voleva aggredirla con un coltello

FERRARA- Si è introdotto, in piena notte, a casa di una ragazzina di 11 anni armato di coltello per aggredire lei e la madre. Si tratta di un giovane 16enne che è stato arrestato per tentato omicidio, lesioni e violazione di domicilio dai carabinieri di Ferrara.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si è invaghito della ragazzina e, pensando di non essere corrisposto ha pianificato l’aggressione entrando di soppiatto nell’abitazione e lasciando zaino, scarpe e cellulare all’esterno per non fare rumore.

Fortunatamente il padre della giovane, prima di uscire di casa per andare al lavoro, lo ha scoperto in casa.

Ne è nata una colluttazione, durante la quale il genitore è rimasto ferito.

Tempestivo fortunatamente l’intervento dei carabinieri e l’arresto del giovane.

Fonte: Ansa

