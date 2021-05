8 mila euro di shopping con il bancomat rubato all’amico

CASTELLARANO- 8 mila euro tra acquisti e prelievi con il bancomat rubato a un amico che la ospitava: è quello che ha fatto una donna di 55 anni di Sassuolo, incensurata.

I fatti risalgono ai mesi di febbraio e marzo 2021. La vittima, un 58enne di Basio, ha chiesto aiuto ai carabinieri che hanno denunciato la donna per l’utilizzo del bancomat e per ricettazione (in quanto trovata in possesso della tessera di cui era stato denunciato il furto).

Decisiva la testimonianza di una commessa di un negozio dove erano stati fatti gli acquisti e il ritrovamento della tessera rubata trovata in possesso della donna.

