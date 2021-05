Amazon cerca operatori di magazzino, aperte le selezioni

SPILAMBERTO- Adecco, società di The Adecco Group, ha aperto le selezioni per operatori di magazzino per il nuovo centro di smistamento Amazon a Spilamberto che sarà attivo a partire da ottobre 2021.

Le posizioni ricercate si occuperanno della gestione, della movimentazione e dello smistamento della merce dalla ricezione alla spedizione. I turni di lavoro saranno a ciclo continuo o su fascia fissa notturna o pomeridiana.

Non sono richieste esperienze pregresse nel ruolo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Adecco all’indirizzo di posta elettronica blq8.candidature@adecco.it.

