Avis Medolla: il dottor Razzaboni termina il mandato da presidente

MEDOLLA- Con il rinnovo delle cariche sociali nell’assemblea di aprile, termina il mandato del presidente di Avis Medolla Giovanni Razzaboni: per otto anni a capo della sezione comunale.

Figura conosciutissima nella comunità medollese per il suo appassionato impegno e per la sua carica umana, il dottor Razzaboni ha dato impulso all’attività dell’associazione coinvolgendo in tante iniziative istituzioni e cittadini, donatori e non.

Tra i progetti portati a termine durante la sua presidenza la realizzazione del monumento ai donatori di sangue medollesi che fa bella mostra di sé nel parco adiacente la sede del Comune. Ma il suo mandato ha dovuto anche affrontare le prove più difficili per la comunità medollese, dal terremoto del 2012 alla pandemia che stiamo ancora vivendo.

Per questo e per mille altri motivi il vecchio e il nuovo Consiglio della sezione Avis di Medolla, i soci, i collaboratori, i donatori vogliono esprimere un caloroso ringraziamento al dottor Razzaboni, che rimarrà comunque nell’ambito di Avis come direttore sanitario e fondamentale punto di riferimento della sezione.

A Razzaboni subentra nella carica di presidentessa Daniela Biagini, già vicepresidentessa del precedente Consiglio Direttivo.