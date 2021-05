Bomporto, è partito il corso antincendio per i volontari

BOMPORTO- In aula per imparare i comportamenti corretti in caso di incendio. È iniziato il primo corso di sicurezza per addetti antincendio, rischio elevato, rivolto a tutte le associazioni di volontariato del territorio bomportese.

Oltre trenta persone si sono iscritte al corso, che si terrà in due cicli, con quattro incontri di quattro ore ciascuno: per un totale di 16 ore per ciclo e una prova finale. Gli incontri si stanno svolgendo al centro civico Tornacanale ogni sabato mattina, nei mesi di maggio e giugno. “L’obiettivo – spiega Ilaria Malavasi vicesindaca con delega al Volontariato – è costruire una squadra trasversale di volontari tra le associazioni del territorio, che possa rispondere prontamente in caso di emergenza durante le manifestazioni e nella gestione degli impianti sportivi. Per il territorio bomportese è un arricchimento e a nome della comunità voglio ringraziare i volontari che hanno scelto di dedicare il loro tempo alla formazione, per il bene di tutti. Questi incontri – prosegue Malavasi – sono anche occasioni per incontrarsi e tornare a fare qualcosa insieme, ed è significativo che Bomporto riparta mettendosi a servizio degli altri”.

