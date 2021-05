Bomporto, l’attivista di Amnesty International ricevuto in municipio

BOMPORTO- Mattinata dedicata ai diritti umani a Bomporto quella venerdì 28 maggio: Davide Picariello, attivista di Amnesty International e rappresentante della sede provinciale, è stato in visita al municipio di Bomporto.

Accolto dal sindaco Angelo Giovannini e dal consigliere comunale Pietro Savazzi, firmatario dell’Ordine del giorno su Zaki/Regeni, il rappresentante ha illustrato l’attività della sezione modenese dell’organizzazione che lotta in difesa dei diritti umani, i progetti e le iniziative in programma per questa estate.

Nel corso del colloquio, il sindaco ha confermato la piena disponibilità a collaborare con l’associazione, ribadendo la volontà di essere al fianco di Amnesty nelle battaglie per i diritti umani.

L’incontro è stato poi l’occasione per ricordare Patrick Zaki e Giulio Regeni, già virtualmente presenti in municipio: da qualche giorno, infatti, una sagoma di Patrick dà il benvenuto ai cittadini all’ingresso della sede municipale, mentre due striscioni dedicati a Zaki e Regeni (con le scritte “Libertà per Patrick Zaki” e “Verità per Giulio Regeni” sullo sfondo giallo di Amnesty) sono esposti nella facciata del palazzo municipale.

La visita di Picariello è solo l’inizio di una campagna di sensibilizzazione che il Comune di Bomporto proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’esposizione degli striscioni che si sposterà dal palazzo del municipio all’altra sede degli uffici comunali in piazza Matteotti, nella facciata del centro civico Tornacanale.