Evade dai domiciliari, tenta la fuga in auto per evitare un controllo: arrestato dalla polizia

MODENA- La polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 34 anni, responsabile del reato di evasione.

Nella nottata di martedì 25 maggio, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Emilia Ovest, una pattuglia della Squadra Volante ha intercettato un’autovettura che procedeva ad alta velocità.

Nonostante gli agenti avessero intimato l’alt, il conducente non si è fermato e ha proseguito la marcia in direzione di via Ramelli passando per il cavalcavia Cialdini, inseguito dalla Volante.

Con una manovra repentina, gli operatori sono riusciti a bloccare il veicolo, indirizzandolo all’interno di un’area di parcheggio.

I due occupanti, privi di documenti di riconoscimento, sono stati accompagnati in questura per accertamenti, dai quali è emerso che il 34enne alla guida dell’auto, oltre ad avere numerosi precedenti penali e di polizia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Trattenuto presso le camere di sicurezza, come disposto dal magistrato di turno, sarà processato con rito direttissimo.