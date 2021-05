Finale, Loretta Ruffini: la “paladina” dei randagi della Bassa

FINALE EMILIA- Sono tante le associazioni nella Bassa che si occupano di cani e gatti abbandonati e randagi, e i volontari sono la vera forza motrice del volontariato animale: c’è chi aiuta nei gattili e nei canili, chi ospita i randagi nelle proprie case e c’è chi mette a disposizione le proprie “abilità” per raccogliere fondi

E’ il caso di Loretta Ruffini, operaia di Finale dalle “mani d’oro“, da sempre amante dei gatti (ha da poco adottato un trovatello) che sulla pagina Facebook Mondo Gattone mette in vendita le sue creazioni artigianali (rigorosamente fatte a mano) e devolve poi il ricavato alle associazioni animali della Bassa che ne hanno bisogno.

“Oggetti unici– racconta Loretta- fatti di pazienza, prove e sbagli che aiutano i gatti di nessuno“.

Copri- trasportini personalizzabili, grembiuli da cucina con “stampe feline”, mascherine con zampette di strass e gli ormai famosi Gatti Storti: gatti realizzati in pannolenci, ciascuno con il suo nome e uno diverso dall’altro, che stanno spopolando tra gli amanti degli animali della Bassa e non solo, considerando che le prenotazioni arrivano anche dal Trentino e dalla Sicilia.

L’impegno di Loretta è iniziato per “dare una mano” al canile di Mirandola e da lì non si è più fermata: a febbraio e marzo ha raccolto fondi per le colonie feline di Camposanto, arrivando fino a Massa e Ferrara per aiutare i randagi.

Per il mese di maggio e fino alla fine di giugno, Mondo Gattone si adopererà per le colonie feline di Finale:” Le presenze sono aumentate– spiega Loretta- e sul territorio tra Massa e Finale ci sono un centinaio di gatti da tutelare e sterilizzare”.

Se volete adottare un GattoStorto e aiutare Loretta nella raccolta fondi, basta visitare la pagina Facebook di Mondo Gattone o mandare una mail all’indirizzo: mondogattonedifeo@gmail.com: Loretta sarà lieta di recapitarvi il “vostro esemplare unico” di Gatto Storto o una delle sue creazioni.

