Hockey in line, i Scomed Bomporto under 14 a Padova per le finali nazionali

BOMPORTO- Dopo le selezioni Nazionali di domenica 9 maggio ad Asiago delle categorie Under 12 e Under 16, è ora la volta degli Scomed Under 14 che domenica 16 maggio, a Padova, dimostreranno le loro potenzialità ai massimi livelli Nazionali.

Al di là dei risultati, si conclude una stagione agonistica travagliata dalle vicissitudini di questo particolare momento storico che non ha, ancora una volta, sconfitto quegli ideali sportivi e ricreativi cosi importanti per una serena adolescenza dei nostri giovani atleti .

Programma partite

Ore 11 Ghosts Padova -Scomed Bomporto

Ore 14 Scomed Bomporto-Ghosts Padova

La formazione Scomed Bomporto Under 14

Corazzari E.-Allegretti-Corazzari R.-Cipriano-Idrizoski-Rebecchi-Tomasini-Angelini-Faccini-Sorpresi-Tebaldi-All.Sala

Dirigenti: Corazzari-Cipriano-Allegretti

