MODENA- Una lettura interdisciplinare del fenomeno dell’imprenditoria immigrata, con contributi di tipo economico, manageriale, sociologico e giuridico.

È il webinar “Imprenditoria immigrata: quali risorse e competenze per creare valore?”, promosso dalle ricercatrici del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Unimore, Elisa Martinelli, Giulia Tagliazucchi ed Eleonora Costantini, in programma per giovedì 13 maggio, alle ore 14.30 (https://bit.ly/3hp0CyL).

Nato da una ricerca svolta dalle promotrici su risorse e competenze degli imprenditori immigrati operanti nel settore del commercio al dettaglio a livello locale, il webinar sarà l’occasione per stimolare la conoscenza e la riflessione sul fenomeno in modo più ampio e articolato.

Sebbene già da tempo la letteratura sul tema abbia riconosciuto l’importante ruolo svolto dagli imprenditori immigrati come fonte primaria di creazione di nuove imprese o di rinnovamento di quelle già operanti sul mercato, diversi punti aperti infatti rimangono.

Si pensi all’integrazione nel tessuto socio-economico, oltre che nella comunità locale, di attività imprenditoriali a gestione straniera; il quadro normativo entro cui tali iniziative nascono e si sviluppano ed i relativi ostacoli posti dal legislatore all’ulteriore sviluppo del fenomeno; le iniziative a sostegno di una imprenditorialità immigrata prospera e redditizia; nonché le risorse e le competenze che gli imprenditori immigrati stessi mettono in campo nello sviluppo delle proprie attività.

La poliedricità del fenomeno richiede l’intersezione di sguardi e prospettive da diverse discipline per essere apprezzato e analizzato. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del Bando Public Engagement 2020 di Unimore e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Modena, inserendosi nel più ampio programma “Modena città Interculturale del Consiglio di Europa”.

I lavori saranno aperti dall’ assessora alle Politiche Sociali del Comune di Modena Roberta Pinelli, dalla professoressa Tindara Addabbo, delegata per le Pari Opportunità di Unimore e da Adil Laamane dell’Associazione Casa della Saggezza, Misericordia e Convivenza e Cooperativa Gulliver.

L’incontro, introdotto e coordinato dalla professoressa Elisa Martinelli di Unimore, prevede poi gli interventi “La dimensione del fenomeno in Italia e in Emilia-Romagna” (M. Paola Nanni – IDOS Dossier Immigrazione), “I profili giuridici dell’imprenditoria immigrata” (Simone Scagliarini – Unimore), “Iniziative a supporto dell’imprenditoria degli immigrati” (Giacomo Solano – Migration Policy Group) e “Gli imprenditori stranieri a Modena nel commercio al dettaglio” (Eleonora Costantini e Giulia Tagliazucchi – Unimore).