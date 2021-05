Mirandola, auto prende fuoco mentre è in marcia

MIRANDOLA- Un’auto, una Fiat Punto, ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia: è successo nel pomeriggio di venerdì 14 maggio, in viale Mazzone poco prima del ponte che porta a Mortizzuolo, in direzione San Felice.

L’uomo alla guida, accortosi del fumo che usciva dalla vettura, ha accostato allertando immediatamente i soccorsi.

Intervenuti sul posto una pattuglia della polizia locale, una della polizia di Stato e due unità dei vigili del fuoco.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017