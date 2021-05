La rivista “Fatti & persone” è nelle case dei bomportesi

BOMPORTO- Il nuovo numero di “Fatti & Persone”, il periodico del Comune di Bomporto, è stato distribuito nelle case dei cittadini bomportesi.

La copertina di questa uscita, la seconda del 2021, è dedicata alla riqualificazione del centro di Solara: l’intervento di rigenerazione urbana che interesserà l’abitato con la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile e l’asfaltatura delle vie centrali.

Nelle 24 pagine c’è spazio anche per l’ampliamento della sezione di scuola d’infanzia pubblica, con 25 posti in più destinati ai bambini che attualmente risultano esclusi dalle graduatorie d’accesso, il ritorno dello Sportello Hera in Municipio, l’uscita della graphic novel dedicata al Lambrusco “Il tesoro di Sorbara” e l’edizione 2021 di Rosso Rubino, l’avvio ormai prossimo dei P.U.C. e il benvenuto al nuovo Prefetto di Modena, dottoressa Alessandra Camporota.

Non mancano le notizie di attualità, l’aggiornamento sui lavori in corso, gli interventi dei Gruppi Consiliari e le rubriche “In Consiglio” e “Volontariato in vetrina”.

Oltre ad essere distribuito gratuitamente in oltre 5mila copie a cittadini ed esercizi commerciali di Bomporto, Solara e Sorbara, “Fatti & Persone” è disponibile anche on line, sul sito del Comune di Bomporto, alla sezione “Comunichiamo”.