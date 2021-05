Malore fatale nel sonno, muore giovane di 15 anni

CASINA- La Brugna di Cascina piange il giovane Andrea Tonelli,15 anni, morto nel sonno nella notte tra il 12 e il 13 maggio. Giovedì 13 la mamma è andata in camera sua per svegliarlo, ma Andrea non rispondeva. Il ragazzo non dava segni di vita.

L’allarme è stato lanciato dai familiari intorno alle otto: il 118 ha subito inviato sul posto un’ambulanza e un’auto medica. E’ stato anche richiesto l’intervento dell’elisoccorso, arrivato tempestivamente da Parma. Sanitari e volontari hanno tentato in tutti i modi le manovre di rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare.

Le cause della morte sono da ricondurre a un malore improvviso, si è trattato forse un infarto.

La famiglia era stata colpita qualche giorno prima da un altro lutto: mercoledì 12 maggio era infatti deceduto, dopo una lunga malattia, il nonno materno Brenno Lolli di 82 anni, noto ex contadino.

I funerali del giovane sono previste per venerdì 14 maggio, alle 15.45. Il corteo funebre partirà dall’abitazione di Andrea per raggiungere poi la chiesa parrocchiale di La Vecchia per la funzione religiosa di commiato.

