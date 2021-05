Mirandola, gli eventi in programma al Barchessone Vecchio

MIRANDOLA- Volge al termine il primo mese delle iniziative di “Percorsi d’arte tra ambiente e tradizione” al Barchessone Vecchio di San Martino Spino.

Sabato 29 maggio ultimo appuntamento con la possibilità di visitare la mostra “Estensione. I miei per i tuoi occhi”, a cura dell’artista Massimiliano Malaguti.

Stesso giorno, ma alle ore 17, verrà inaugurato “ArKiArkivio – Fabio Reggiani Architetto”: un patrimonio collettivo per il territorio e le generazioni future composto dall’archivio della documentazione dell’architetto Reggiani donata al Comune di Mirandola dalla moglie, Cristina Biffoni.

L’architetto Fabio Reggiani è stato fra i principali protagonisti della promozione storica e culturale delle Valli Mirandolesi e il suo contributo di studi, di elaborazioni e ricerche è stato determinante per gli interventi di recupero dei Barchessoni.

A seguito della sua prematura scomparsa, il 3 dicembre 2016, è nata l’idea di organizzare attraverso la catalogazione e sistematizzazione in uno specifico archivio, la sua grande mole di documentazione per consentirne la consultazione e l’approfondimento per studiosi, Istituzioni, università, cittadini.

L’archivio si troverà all’interno della sala polivalente del Barchessone Vecchio, sarà consultabile il sabato e la domenica pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30, su appuntamento al numero 0535.29724 oppure prenotandosi via e-mail all’indirizzo sabrina.rebecchi@comune.mirandola.mo.it.

La presentazione dell’archivio sarà anche il momento per inaugurare la mostra dal titolo “Le radici del Futuro. Work in progress”, a cura del Comitato promotore per la realizzazione dell’Archivio dell’Architetto Fabio Reggiani. Ad intervenire sabato pomeriggio, per l’occasione sarà l’Assessore alla Qualità Urbana e Ricostruzione, nonché Vicesindaco del Comune di Mirandola, Letizia Budri.

Domenica 30 maggio invece sarà l’arte del recupero ad essere protagonista. È in programma un laboratorio di costruzione per fare e creare con le proprie mani, attraverso il riciclo di materiali di recupero, oggetti dismessi o materie semplici. Il laboratorio che sarà curato da Astronave Lab è rivolto a piccoli e non solo.

Si ricorda che, durante gli orari di apertura del Barchessone Vecchio sarà possibile usufruire, in noleggio gratuito, delle biciclette messe a disposizione dal Comune; esplorare le Valli con gli appositi percorsi in bicicletta e percorrere i 3 percorsi di Nordic Walking realizzati dall’Associazione Nordic Walking Outdoor Bassa Modenese.

Mentre tutti i sabati, dalle 16 alle 18, sarà possibile avventurarsi nelle Valli grazie al percorso sonoro “Sulle valli Mirandolesi”, realizzato dalla compagnia teatrale Koinè, accompagnati da uno dei ragazzi custodi.

In rispetto alle norme previste dall’attuale normativa Covid 19, tutte le attività si svolgeranno solo su prenotazione e per piccoli gruppi. Sarà possibile prenotare al numero 0535.29770, in orari di ufficio, oppure al numero 320.4325732 solo di sabato e domenica pomeriggio, dalle 15:30 alle 19:30.

Per seguire gli appuntamenti e le novità della nuova stagione di apertura del Barchessone Vecchio è possibile consultare la pagina Facebook del Comune di Mirandola o il nuovo sito www.terredeipico.it

Sabato 29 maggio riparte Mister Tred, la nuova edizione del concorso targato AIMAG rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado nel territorio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Nella giornata di sabato, dalle 9:30 alle 17, ragazze e ragazzi, famiglie e cittadini potranno recarsi alla sede AIMAG in via Maestri del Lavoro 38, per conferire i piccoli RAEE – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche- fuori uso: ogni conferimento sarà pesato e il peso verrà poi attribuito alla scuola indicata da chi consegna il materiale.

Le scuole che consegneranno il maggior quantitativo di materiale, in rapporto al numero degli alunni iscritti, saranno le vincitrici di un premio in denaro che va dai 250 ai 500 euro, a seconda della posizione in classifica.