Novi: inaugurazione il 2 giugno del Centro del Riuso

NOVI- Verrà inaugurato mercoledì 2 giugno alle 10.30, in via Firenze angolo via Roma, il Centro Riuso a Novi di Modena.

Interverranno all’inaugurazione, oltre al sindaco di Novi Enrico Diacci, l’assessora all’Ambiente Susanna Bacchelli, il presidente Auser Michele Andreana e una delegazione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Don Ivano Zanoni procederà con la benedizione del Centro e la Filarmonica novese allieterà i presenti con intermezzi musicali.

