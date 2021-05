Palma Costi (PD) : “No a vino senza alcol: tuteliamo le nostre produzioni Dop e Igp”

CAMPOSANTO- Sulla discussione, diffusa in questi giorni, relativa alla regolamentazione in sede europea dei vini dealcolati, che cioè contengono un basso o nullo quantitativo di alcol, Partito Democratico e Lega firmano un documento comune per la tutela delle produzioni vitivinicole Dop e Igp dell’Emilia-Romagna.

Come indicato nel comunicato stampa diramato dalla consigliera Palma Costi, la posizione su questo complesso negoziato, che si sta svolgendo nell’ambito della nuova Politica Agricola Comune europea (PAC), è scritta nero su bianco su un ordine del giorno sottoscritto, a nome del Partito Democratico dalla consigliera Costi insieme al collega della Lega Fabio Rainieri – in cui si invita la Giunta ‘ad attivarsi presso le istituzioni europee e nazionali affinché le produzioni vitivinicole Dop e Igp dell Emilia Romagna non siano penalizzate nell’ambito della PAC 2023-2027 dal sostegno a produzioni ottenute attraverso la riduzione o l’eliminazione dell’alcol dal vino.

Altra proposta del documento depositato è quella “di stabilire la distinzione nella denominazione tra vino, che per possedere le sue proprie caratteristiche organolettiche deve contenere alcol da prodotti ottenuti attraverso la pratica dell’eliminazione o della riduzione dell’alcol nello stesso vino e contemporaneamente mantenere in capo alla filiera vitivinicola la produzione di questi ultimi”.

“E’ importante arrivare ad un accordo – sostiene la consigliera Palma Costi – che escluda da qualsiasi procedimento snaturante i nostri prodotti di eccellenza come i nostri vini Dop e Igp e che lascia comunque in mano ai nostri viticoltori le opportunità commerciali e d’export che vini a basso tenore alcolico avrebbero in alcuni mercati. Non va sottovalutata l’esigenza di fronteggiare la concorrenza di altri prodotti alcol-free e in tutti quei Paesi dove si consumano solo bevande analcoliche”.