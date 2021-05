Vacanze in Riviera: su Facebook le offerte più vantaggiose degli hotel romagnoli

Andrea Corsini, amministratore del gruppo Facebook “ MODENA- “Questo è il nostro contributo alla ripartenza e a un settore in ginocchio da oltre più di un anno, ognuno credo debba fare la propria parte in modo da ritornare presto alla normalità”- è questo il proposito diamministratore del gruppo Facebook “ Emilia-Romagna responsabile” che ha pensato a un personale contributo per stimolare le famiglie a una vacanza in Riviera a prezzi contenuti.

“Quest’anno per agevolare le famiglie ad andare in vacanza nella nostra riviera romagnola pubblicheremo le offerte degli hotel più a buon mercato- scrive Corsini- Ci teniamo a precisare che il gruppo non ci guadagnerà un solo euro”.

Emilia-Romagna responsabile e sulla pagina Le offerte saranno visibili sulla pagina Facebooke sulla pagina EmiliaRomagnaDaVivere.

“Questo ci permette di andare incontro alle esigenze delle persone, ma anche degli albergatori e dei loro tanti collaboratori. I post saranno tutti condivisi e concordati dal gruppo e quindi dagli admin in collaborazione con gli albergatori che ci manderanno le loro offerte”- conclude Andrea Corsini.

