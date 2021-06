Arrestato con 12 dosi di cocaina e oltre 800 euro

MODENA- Lunedì 7 giugno i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena e gli agenti del Nucleo Problematiche del Territorio della polizia locale hanno notato un giovane marocchino all’esterno di un esercizio pubblico a Modena.

Fermato per un controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e oltre 200 euro in contanti. Sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il giovane è stato trasferito alla casa circondariale Sant’Anna di Modena.

Durante la perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine hanno rinvenuto un bilancino di precisione e denaro contante per oltre 800 euro.

