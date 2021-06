Da oggi coprifuoco a mezzanotte

Da oggi coprifuoco a mezzanotte. Da lunedì 7 giugno, si può stare fuori senza motivi di necessità per un’ora in più. Il coprifuoco slitta fino a mezzanotte per tutte le Regioni gialle, compresa la nostra. Si tratta di Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Salta invece del tutto il limite orario agli spostamenti nelle 4 Regioni che, sempre dal 7, entreranno in zona bianca, raggiungendo Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia: il Veneto, la Liguria, l’Umbria e l’Abruzzo. In questi sette territori gli spostamenti non hanno più limiti di orario.

Per il resto d’Italia ancora giallo bisognerà aspettare il cambio di colore oppure il 21 giugno, data nazionale della caduta del coprifuoco.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017