Medolla, la Regione riapre la discarica: Pd e E-R Coraggiosa non ci stanno

MEDOLLA- “Partito Democratico e Emilia-Romagna Coraggiosa bocciano l’ordine del giorno sulla discarica di Medolla e sul progetto di discarica di Amianto di Valsamoggia mentre la Regione ha riaperto la discarica di Medolla di Modena nonostante la risoluzione approvata dall’Assemblea legislativa che ne chiedeva il superamento prevendendo solo l’installazione di pannelli fotovoltaici”.

Lo ha detto il consigliere regionale della Lega Simone Pelloni commentando il voto a margine della presentazione del piano strategico sulla raccolta smaltimento dei rifiuti.

“Per Valsamoggia -ha aggiunto Pelloni- la promessa fatta dal presidente Bonaccini alla festa dell’Unità di Savignano che la discarica non si sarebbe fatta si è persa per strada. Anzi a distanza di due anni da quelle parole contro il progetto della discarica assistiamo ad Arpae che ha concesso alla società Unicoperi altri sei mesi per presentare il progetto per realizzare la discarica di amianto. Quindi da che parte sta la Regione? È l’unico ente che non si è espresso contro questo progetto e siamo ancora qui a parlarne, a distanza di due anni, dalle assicurazioni di Bonaccini che quella discarica non si sarebbe mai fatta. In realtà il procedimento sta andando avanti in barba ad ogni promessa promessa”.

Sulla discarica di Medolla l’esponente del Carroccio ha criticato la Regione: “Mi chiedo cosa a cosa servono gli atti di indirizzo politico che questa assemblea approva all’unanimità quando poi la Giunta regionale decide in senso completamente contrario – ha detto Pelloni – La discarica di Medolla era chiusa e l’Assemblea regionale aveva impegnato la Giunta a usare quel sito per la installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, mentre si è riaperto il sito per lo stoccaggio di altri rifiuti”.