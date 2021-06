Novi, “Novità a teatro”: partono i laboratori

NOVI- NOVI-TÀ a Teatro è un percorso partecipativo lanciato dall’amministrazione comunale di Novi di Modena, che dopo il successo del primo percorso denominato NOVITÀ e sollecitato da un comitato informale di cittadini, dà il via a un “laboratorio urbano aperto” dedicato al Teatro Sociale, inutilizzato dagli anni ‘80 e danneggiato dal sisma del 2012.

I cittadini, soprattutto i ragazzi, le ragazze, i giovani, sono invitati a dire la loro e portare il proprio contributo partecipando ad alcuni laboratori pubblici, con l’intento di individuare interventi e azioni per restituire dignità, storia, vitalità al teatro, cercando possibili contaminazioni tra spazio artistico/culturale e spazio sociale/aggregativo.

Ecco il calendario completo:

Venerdì 4 giugno 2021

Vuoi sederti sulle sedie del teatro? Dalle 19 alle 22 potrai farlo….

Scopri di più su “NOVI-TA’ a Teatro” il percorso partecipativo per il rilancio del Teatro Sociale di Novi di Modena!

Passa in via Fratelli Rosselli 34 (davanti a “La Bottiglieria – Trafficanti di Vini”) e siediti con noi…. ne parleremo insieme!

Martedì 8 giugno 2021 – ore 21.00

Tappa 1 – Conoscere

Workshop pubblico per discutere insieme fantasie e idee.

Discutiamo su altre esperienze di riuso e ci confrontiamo con testimoni, esperti, tecnici, Amministratori.

Durata incontro un’ora e mezza circa.

Martedì 15 giugno 2021 – ore 21.00

Tappa 2 – Sognare

Open Space Tecnology per un confronto libero e creativo.

Spazio alle idee e alla voglia di fare, chi partecipa è la persona giusta. Preparati a rimanere sorpreso!

Durata incontro 2 ore circa.

Informazioni di servizio:

La tappa 1 e la 2 si svolgeranno al Parco della Resistenza

Via C. Zoldi – Novi di Modena. In caso di pioggia ci si sposterà alla Sala civica “E. Ferraresi” (capienza massima 48 posti) Piazza I Maggio 19, Novi di Modena

Come partecipare?

Per i due incontri è richiesta l’iscrizione – I posti sono limitati per esigenze di distanziamento

Saranno adottate le misure di prevenzione e contenimento del COVID-19, per cui è obbligatorio l’utilizzo

della mascherina. Per informazioni e iscrizioni scrivi, telefona o invia messaggio whatsap a novitaateatro2021@gmail.com – 335 7613465