Parco della Terramara, visite guidate anche il 2 giugno

MODENA- Il Parco archeologico della Terramara di Montale dedica la festa del 2 giugno alle sperimentazioni di metallurgia.

È già possibile, infatti, prenotarsi per le visite guidate alla scoperta delle tracce dell’antico villaggio e in particolare dell’arte della lavorazione di armi, utensili e ornamenti in bronzo.

Le visite, in partenza ogni ora per gruppi di 14 persone al massimo (nel rispetto delle norme di sicurezza) sono curate da Il Tre di spade, formato dagli esperti Federico Scacchetti, Luca Pellegrini e Andrea La Torre.

Ai bambini sarà consegnato un kit-laboratorio per decorare gli scudi dei guerrieri con la tecnica dello sbalzo su lamina di rame, con l’aiuto di un tutorial scaricabile dal sito www.parcomontale.it e da Youtube Museo Civico di Modena: “sbalzo nel tempo”.

Le visite partono ogni ora dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 per un massimo di 14 persone per gruppo.

La prenotazione è obbligatoria. Per prenotarsi si può telefonare al numero 335 8136948 oppure, chiamando la domenica negli orari di apertura 059 532020; o scrivere al Parco (museo@parcomontale.it) assicurandosi di ricevere conferma.

Scaricando l’App io Prenoto è possibile prenotare la visita online. Il costo del biglietto intero è di 7 euro; il ridotto (dai 6 ai 13 anni) costa 5 euro; l’ingresso è invece gratuito per i bimbi fino a 5 anni e dai 65 anni ed è previsto uno sconto del 50 per cento per i possessori della fidelity card del Parco.

La Terramara di Montale è aperta al pubblico domeniche e festivi fino al 20 giugno 2021. I programmi delle iniziative si trovano anche sul sito (www.parcomontale.it) e sulla pagina Facebook parcomontale.