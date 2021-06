Teatro, a Concordia inaugura il percorso Ida – Itinerari d’ascolto

Il prossimo mercoledì 30 giugno verrà inaugurato il primo percorso Ida della Provincia di Modena!

Protagonista sarà il centro di Concordia sulla Secchia che inoltre è uno dei primi siti italiani per il lancio del progetto “Ida – Itinerari D’ascolto”.

Anche la bassa modenese avrà i suoi percorsi Ida compresi all’interno del cartellone della rassegna estiva di “TiPì – Stagione di Teatro Partecipato”. Al momento sono previsti due percorsi per questa area, ma il progetto è in costante sviluppo. Il primo di questi attraverserà il centro di Concordia sulla Secchia e verrà inaugurato mercoledì 30 giugno alle ore 19. Qui i creatori del percorso guideranno i partecipanti arricchendo l’esperienza del tragitto con alcuni aneddoti sulla nascita del progetto e sulle tappe presenti. Il costo dell’evento di lancio è di 8€ che comprende anche una tappa ristoro, mentre normalmente sarà di 5€.

Il secondo percorso della bassa verrà presentato a estate conclusa e sarà realizzato su un tratto della Ciclovia del Sole.

Ma che cos’è Ida?

Ida nasce da un’idea dell’attrice e operatrice culturale Aurelia Cipollini (Associazione Fucina Salentina-Puglia) e viene portato avanti, dall’organizzazione alla direzione artistica, insieme alle colleghe Elena Fioretti e Irma Ridolfini (Associazione Nahia-Emilia Romagna).

«Ida è un format di esperienza site-specific dedicato alle periferie cittadine e ai piccoli centri sparsi per tutta Italia — spiega Irma Ridolfini dell’Associazione Nahìa-Emilia Romagna — il progetto, che al momento vede coinvolti oltre trenta tra attori e attrici, ha l’obiettivo di espandersi sempre di più sull’intero territorio nazionale. Il progetto prevede la creazione di “Itinerari D’Ascolto”: percorsi da fare a piedi o in bicicletta divisi in tappe e che, per ogni tappa, comportano l’ascolto di una registrazione audio (racconti, poesie, canzoni…) abbinata al luogo che lo spettatore osserverà».

In un percorso Ida, lo spettatore, guidato dall’App “izi.travel”, sarà virtualmente accompagnato in un viaggio di ascolto e riscoperta. Le periferie accoglieranno le voci degli artisti, luoghi conosciuti o anonimi, tutto può essere raccontato e appartenere ad una storia. L’obiettivo finale è la creazione di una mappatura delle periferie italiane attraverso gli Itinerari D’Ascolto. Lo svolgimento dell’attività non prevede limiti di tempo: ciascun partecipante potrà scegliere in totale autonomia quando svolgere il percorso. I percorsi saranno infatti disponibili attraverso il sito e l’applicazione tutti i giorni, h24.

La prenotazione è OBBLIGATORIA al numero Whatsapp 331-7487202 o via mail a progetto.tp@gmail.com.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017