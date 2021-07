Aggiornamento Coronavirus 29/7, nel modenese 82 nuovi casi. In Emilia 493 e zero decessi

GIOVEDì 29 LUGLIO 2021 – Oggi in Emilia-Romagna si registrano 493 nuovi contagi su oltre 24mila tamponi, con un totale di casi attivi di 6.035. Nessun morto, 78 guariti, 183 ricoverati nei reparti Covid (+14), 13 in terapia intensiva (numero invariato).

Sono i dati della pandemia in regione, forniti dall’assessore alla Sanità Raffaele Donini. “Giornalisticamente si parla di quarta ondata, assistiamo anche qui – ha detto – a un aumento significativo dei contagi che ci aspettiamo possa consolidarsi e comunque non diminuire nei prossimi giorni. A un aumento non banale dei casi, non sta ad ora maturando un aumento significativo delle ospedalizzazioni nei reparti Covid. Siamo molto al di sotto del livello di guardia”. La variante Delta è stimata all’88,5%, “largamente maggioritaria”. L’incidenza si attesta sui 65-67 casi ogni 100mila abitanti

LA SITUAZIONE NEL MODENESE

in isolamento domiciliare 80

ricoverati in Terapia intensiva o subintensiva

ricoverati in altri reparti 2

Casi totali 82

In provincia di Modena, su 82 nuovi positivi, 65 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 7

sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 sono risultati positivi agli screening sulle

categorie più a rischio; 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologici, per 6 casi è ancora in corso la

ricerca epidemiologica.

I sintomatici sono 65, gli asintomatici 17

Guariti in provincia di Modena

Si aggiungono 19 nuovi guariti

Ad oggi i guariti complessivi sono 64.020

Aggiornamento Vaccinazioni

A ieri sono state somministrate complessivamente 769.746 dosi di vaccino, di cui 433.117

prime dosi e 336.629 seconde dosi.

I NUOVI CASI DI OGGI, COMUNE PER COMUNE

Bastiglia

Bomporto

Campogalliano 1

Camposanto

Carpi 12

Castelfranco E. 1

Castelnuovo R. 2

Castelvetro 2

Cavezzo

Concordia

Fanano

Finale Emilia

Fiorano M. 3

Fiumalbo

Formigine 9

Frassinoro

Guiglia

Lama Mocogno

Maranello 1

Marano

Medolla

Mirandola 2

Modena 22

Montecreto

Montefiorino

Montese

Nonantola 2

Novi

Palagano

Pavullo

Pievepelago

Polinago

Prignano

Ravarino

Riolunato

San Cesario S/P 1

San Felice S/P

San Possidonio

San Prospero 1

Sassuolo 6

Savignano S/P 2

Serramazzoni

Sestola

Soliera 5

Spilamberto 1

Vignola 6

Zocca

Fuori provincia 3

TOTALE 82

