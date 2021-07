Appuntamenti in musica a Bomporto, Solara e Sorbara

L’estate bomportese entra nel vivo con tre concerti di grande spessore, dedicati agli amanti della buona musica dal vivo. “Puro e disposto a salire le stelle”: è preso dall’ultimo verso del Purgatorio di Dante il titolo della rassegna culturale estiva promossa dal Comune di Bomporto, in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio.

Il primo appuntamento è sabato 24 luglio in piazza Matilde di Canossa a Sorbara, con il concerto Nero a metà, emozionante itinerario attraverso l’universo musicale di Pino Daniele. Seconda data in calendario è sabato 31 luglio, quando in piazza Donatori di Sangue a Bomporto andrà in scena il concerto Last Minute, un’esclusiva serata dedicata alla musica jazz, funky e soul. La terza e ultima serata della rassegna è in programma sabato 7 agosto al parco ex scuola primaria “Sorelle Luppi” con il concerto dei Flexus dal titolo “Giro d’Italia”, viaggio tra le pagine più belle della musica italiana. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.15 e saranno organizzati secondo le normative anti Covid vigenti.

Nel titolo della rassegna, nato dal tavolo di co-progettazione della manifestazione con l’associazione teatrale “Piccole Luci onlus”, non solo un omaggio al Sommo Poeta, nel 700° anniversario della morte, ma la scelta di essere in continuità col ciclo dello scorso anno (intitolato “E quindi uscimmo a riveder le stelle”) e dare un’interpretazione ottimistica dell’evolversi della crisi pandemica: dopo l’inferno dello scorso anno, ecco il purgatorio, nella speranza di salire in paradiso la prossima estate.

Così Cristina Merighi, Assessore alla Cultura del Comune di Bomporto: “È importante continuare a dare vita al nostro territorio con eventi come questi, parentesi di normalità in un periodo ancora difficile dove la quotidianità è ancora caratterizzata dall’’incertezza. Vogliamo però rimanere fiduciosi e continuare a proporre eventi che possano ridarci serenità e socialità, augurandoci che presto si possa uscire senza restrizioni, senza mascherine e senza normative anti Covid”.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il Servizio Promozione del Territorio del Comune di Bomporto alla mail promozione@comune.bomporto.mo.it o telefonando ai numeri 059-800722 o 059800736.

