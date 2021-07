Caso Menu di Medolla, Ascari (M5S): “Una vittoria dei lavoratori e dello stato di diritto”

MEDOLLA – “Una vittoria dei lavoratori e dello stato di diritto”. Così la deputata modenese del MoVimento 5 Stelle Stefania Ascari saluta la revoca dei licenziamenti di quattro lavoratori presso l’azienda C&P, appaltatrice alla Menù di Medolla.

“Il lieto fine per i lavoratori non può farci dimenticare le premesse – interviene Ascari – e nemmeno può farci illudere che tutti i problemi siano risolti. Ho interrogato in merito i ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico proprio per indagare sulle presunte pratiche antisindacali che si sarebbero diffuse in provincia di Modena”.

La deputata modenese ha trattato il tema in un intervento di fine seduta a Montecitorio. “La libertà dell’organizzazione sindacale e il diritto di sciopero sono tra i principi fondanti dell’ordinamento costituzionale – ricorda la parlamentare M5S – e necessitano di tutele non solo in sede giudiziale, ma anche sul piano della prevenzione in chiave antidiscriminatoria. Occorrono dunque figure di garanzia o tavoli permanenti presso le istituzioni locali in grado di prevenire e reprimere condotte antisindacali da parte delle aziende, tutelando i diritti dei lavoratori e l’ordine pubblico”.

