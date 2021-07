Dopo le segnalazioni, rimessi a nuovo i giochi del parco di Massa Finalese

MASSA FINALESE – Il sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi, con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, ha annunciato l’avvenuta rimozione, dal parco Carrobio di Massa Finalese, del gioco denominato “la torre degli orsetti”, già più volte messo in sicurezza negli scorsi mesi, ma comunque pericoloso per i bambini a causa delle cattive condizioni in cui versava.

La rimozione del gioco è arrivata in seguito ad un video, realizzato dalla candidata sindaca Benedetta Pincelli insieme a Mirco Garutti, ex alleato del sindaco Palazzi ed ora sostenitore della candidatura di Benedetta Pincelli, in cui appunto veniva evidenziata la pericolosità del gioco.

Nel proprio post, tuttavia, il sindaco Palazzi sottolinea come l’Amministrazione comunale seguisse già da tempo la vicenda, affermando che “non basta una persona che gira per Finale con il telefonino a indurre un’Amministrazione comunale a intraprendere iniziative già prese da tempo. Senza che nessuno si offenda, questa é amministrazione. Non politica. Nè campagna elettorale”. “Nel frattempo – prosegue il sindaco Palazzi nel proprio post – si sono fatti dei preventivi per la sostituzione del gioco ammalorato da anni e si è convenuto con la ditta SARBA di Carpi, dopo un sopralluogo tenutosi nel mese di giugno, all’acquisto di un nuovo gioco, la cui spesa era già stata prevista nella variazione di bilancio che ci apprestiamo a votare in Consiglio per la cifra di 21.500 euro Iva compresa. I cantonieri hanno ripulito l’area in attesa dell’installazione del nuovo gioco”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017