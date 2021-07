Finale Emilia, il candidato sindaco Poletti incontra il segretario nazionale del Psi

FINALE EMILIA – Domani, venerdì 23 luglio, il candidato sindaco di Finale Emilia, Claudio “Marco” Poletti, incontrerà il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, Vincenzo “Enzo” Maraio. L’appuntamento è alle ore 15.00 presso il monumento a Gregorio Agnini in piazza Roma.

“Un luogo simbolico per entrambi – dice Marco Poletti – lo è per me perché si tratta del mio concittadino più illustre, ma lo è sicuramente anche Maraio per quello che ha rappresentato Agnini nelle lotte socialiste del secolo scorso”.