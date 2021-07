Finale Emilia, in Consiglio comunale il saluto al comandate Luca Cappello che va in pensione

FINALE EMILIA – Una serata in Consiglio comunale a Finale per il saluto al comandate Luca Cappello che va in pensione. Ha passato gli ultimi 29 anni a capo della locale stazione dei Carabinieri.

Dopo un primo periodo di servizio presso istituti d’istruzione dell’Arma in Fossano (CN), Velletri (RM) e Vicenza e poi come Comandante di Squadra presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, dal 1988 al 1992 è stato Sottufficiale in sottordine alla Stazione Carabinieri di Formigine e dal 1992 fino ad oggi ha retto il Comando della Stazione Carabinieri di Finale Emilia.

Nominato Vicebrigadiere nel 1986, Maresciallo Ordinario nel 1995 e Luogotenente nel 2007, per 29 anni, dal grado di Maresciallo Ordinario fino a quello di Luogotenente Carica Speciale (2017) è stato un fermo punto di riferimento per tutta la comunità finalese.

“Questa sera in consiglio comunale abbiamo ringraziato ufficialmente il luogotenente C.S. Luca Cappello per l’encomiabile lavoro prestato in tutti questi anni alla nostra cittadinanza, per lo spirito di servizio, per la capacità di rapportarsi con la gente nel comprendere i problemi e per la sua umanità e correttezza – scrive la consigliera comunale leghista Agnese Zaghi – Per l’aiuto dato alle amministrazioni passate e presenti che hanno attraversati momenti difficili, indagini, inchieste, il sisma e da ultimo il covid.

Per tutto questo ci tenevo a ringraziarlo pubblicamente con stima e affetto”

