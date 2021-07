Fondazione “Andreoli”, partono forte le iscrizioni attraverso il nuovo portale

MIRANDOLA – Sono partite subito forte le iscrizioni alla Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” dei nove Comuni dell’Area Nord di Modena. Sono già molte le famiglie che hanno proceduto ad iscrivere o re-iscrivere ai corsi i propri figli attraverso il nuovo portale. Almeno un 20% del totale, si legge nel comunicato diffuso dalla Fondazione Scuola di Musica, riguarda nuove iscrizioni, un dato che fa ben sperare per la piena ripartenza, dopo le difficoltà legate alla pandemia.

«Siamo fiduciosi per il nuovo anno – spiega Elena Malaguti, presidentessa della Fondazione “Andreoli” – perché i numeri sono confortanti e le nostre famiglie stanno rispondendo al meglio».

Da quest’anno le iscrizioni ai corsi si ricevono esclusivamente attraverso il sito Internet della Fondazione (all’indirizzo www.fondazionecgandreoli.it/iscrizioni/), con un’interfaccia semplice e intuitiva.

«Si tratta di un passo avanti importante – prosegue Elena Malaguti – che ci consente di rimanere aggiornati e, soprattutto, di fornire un servizio sempre più chiaro e puntuale all’utenza».

Il nuovo sistema prevede infatti anche la nuova App “ScuolaSemplice” con il registro elettronico, sul quale è possibile trovare la programmazione delle lezioni con l’indicazione di presenze e assenze. Sul registro si

possono inoltre ricevere notifiche sulle iniziative della Scuola ed effettuare i pagamenti delle rette con carta di credito. Sempre sul sito Internet della Fondazione è stato pubblicato il bando per 30 borse di studio (10 delle quali finanziate dalla Fondazione Donor Italia onlus) per allievi in disagiate condizioni economiche. Per sottoporre la propria candidatura c’è tempo fino al 20 settembre 2021.

La Fondazione “Andreoli”, che alcuni giorni fa ha ottenuto anche l’accreditamento da parte del Ministero dell’Istruzione, continua ad evolversi. Quest’estate l’attività musicale è ripartita a pieno ritmo. Sono oltre 30 i concerti previsti in tutti i Comuni dell’Area Nord. Prossimi appuntamenti saranno martedì 27 luglio a Mirandola (PlaYoung Orchestra e Coro Aurora) e a Cavezzo (Filarmonica Diazzi), poi mercoledì 4 agosto a Mirandola (Young Gardens).

«Il tutto – aggiunge la presidentessa – non sarebbe possibile senza il sostegno e la collaborazione della Unione Comuni Modenesi Area Nord, della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, degli sponsor Sinergas e Aimag, e di Webaze per la parte grafica. A tutti loro e ai ragazzi, alle loro famiglie e ai nostri bravissimi insegnanti, va il nostro più sincero ringraziamento».

