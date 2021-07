Green Pass, dove sarà necessario? Cosa cambia con il nuovo decreto

Sono state rese note nella serata di ieri, 22 luglio, le nuove norme riguardanti il Green Pass, contenute nel decreto messo a punto durante l’ultimo Consiglio dei Ministri. Il Green Pass, che può essere cartaceo o digitale, attesta di aver fatto almeno una dose di vaccino anti-Covid-19, oppure di essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore o di essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

A partire da venerdì 6 agosto, il Green Pass sarà obbligatorio, anche in zona bianca, per: consumare al tavolo in ristoranti e bar al chiuso; accedere a musei e mostre; assistere a spettacoli aperti al pubblico, concerti, eventi e competizioni sportive; partecipare alle attività al chiuso di centri culturali, sociali e ricreativi (con eccezione dei centri educativi per l’infanzia e dei centri estivi); entrare in centri benessere e strutture sportive (piscine, palestre, campi per sporti di squadra) al chiuso e centri termali; accedere strutture sanitarie e RSA; entrare in parchi tematici e di divertimento; partecipare a fiere, sagre, convegni e congressi; partecipare a feste e ricevimenti; partecipare a concorsi pubblici; accedere a sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò.

