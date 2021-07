Novi, migliorano le condizioni degli operai colpiti dall’albero caduto durante il temporale

Novi, migliorano le condizioni degli operai colpiti dall’albero caduto durante il temporale. Arrivano buone notizie dall’ospedale Baggiovara dove da lunedì scorso sono ricoverati i due operai feriti durante l’ondata di maltempo che ha colpito la Bassa.

Il più grave dei due, un 23enne, resta in prognosi riservata ma le sue condizioni sono in via di miglioramento. L’altro è già stato dichiarato fuori pericolo di vita.

