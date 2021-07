Ora si entra anche da via Bovi Campeggi e da via Caracci al Kiss and Ride della stazione di Bologna

Sono stati aperti oggi due nuovi ingressi al Kiss&Ride della stazione ferroviaria di Bologna.

Realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) nell’ambito dei lavori per il nuovo asse stradale Nord-Sud, si aggiungono a quello già disponibile di via Domenico Svampa.

All’apertura erano presenti l’assessore del Comune di Bologna alle Politiche per la mobilità Claudio Mazzanti, la responsabile Fabbricati Viaggiatori Area Adriatica di RFI Maria Grazia De Vita, il presidente del Quartiere Navile, Daniele Ara e il presidente del Quartiere Porto-Saragozza, Lorenzo Cipriani.

Gli automobilisti provenienti da via de’ Carracci e da via Bovi Campeggi potranno accedere direttamente al sistema di parcheggi del terminal ferroviario attraverso due nuove corsie, con origine dalle rotatorie agli estremi del tunnel stradale Ernesto Maserati inaugurato lo scorso giugno. Entrambe le corsie conducono alla nuova entrata realizzata all’interno del tunnel.

Da qualunque zona della città si provenga, sostare gratuitamente fino a 15 minuti per accompagnare o accogliere una persona in stazione o parcheggiare l’auto e salire sul treno diventa oggi ancora più semplice e comodo. Vantaggi anche per il traffico sulle strade adiacenti il terminal ferroviario, dove ancora si formano code di auto in attesa o in doppia fila.

Le due nuove corsie sono attrezzate con un impianto di controllo degli accessi per il ritiro del ticket che attiva l’apertura della sbarra di ingresso, dove è anche presente un sistema di rilevamento delle targhe per l’apertura automatica a taxi e ncc registrati, telecamere di sorveglianza e pannelli segnaletici con informazioni in tempo reale sulla disponibilità di posti auto liberi nei tre parcheggi di stazione.

Un ulteriore varco, interdetto al traffico veicolare e con gestione da remoto, è riservato all’accesso in emergenza dei mezzi dei Vigili del Fuoco.

Il nuovo ingresso in stazione sarà gestito da Metropark (Gruppo FS Italiane) in analogia con quanto già avviene per l’ingresso di via Svampa e per l’utilizzo dei parcheggi.

Tutti i tre ingressi consentono di raggiungere le aree di sosta breve ed i parcheggi P1 e P2; il parcheggio P3 è accessibile da via de’ Carracci e da via Bovi Campeggi. I parcheggi sono tutti dotati di sistemi di lettura targhe e Telepass.

