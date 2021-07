Trasporto bici sui treni per pendolari e cicloturisti: Emilia-Romagna approva la risoluzione

MODENA- Eliminare tutti gli ostacoli per il trasporto delle bici su treno per pendolari e cicloturisti; promuovere una campagna di comunicazione per pubblicizzare in maniera capillare l’esistenza delle agevolazioni collegate al servizio integrato bici-treno e i vantaggi ambientali e trasportistici di questa modalità di trasporto non inquinante; promuovere la conoscenza del bonus regionale fino a 300 euro per l’acquisto delle bici pieghevoli riservato agli abbonati al trasporto ferroviario regionale.

Sono i principali impegni chiesti alla Giunta regionale dal gruppo Europa Verde attraverso la risoluzione approvata martedì 6 luglio dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.

La risoluzione ha l’obiettivo di favorire la diffusione dell’intermodalità integrata bici-treno, più virtuosa in termini di riduzione di smog ed emissioni climalteranti, tanto più in una Regione- come l’Emilia-Romagna- che registra un tasso di motorizzazione privata pari a oltre il 63%, ovvero oltre 630 vetture ogni 1000 abitanti, compresi coloro che non hanno la patente (fonte: Eurostat-Regional Transport Statistics).

Una Regione che a novembre 2020 ha subito la condanna della Corte di Giustizia Europea per il superamento, per più anni consecutivi, della soglia consentita di concentrazione di polveri sottili PM10.

La scelta intermodale bici-treno oggi è favorita anche dal fatto che tutti gli 86 nuovi treni della flotta Pop e Rock offrono posti bici. Il rinnovo della flotta dei treni regionali è stato reso possibile da un investimento regionale di 750 milioni di euro. Nel 2020 la Regione ha inoltre stanziato 3,3 milioni di euro per il progetto Bike to Work finalizzato a sostituire l’uso dell’auto privata nel percorso casa-lavoro, in particolare in questo periodo emergenziale e per promuovere l’uso della bicicletta e di forme di mobilità meno impattanti.

“Lo sviluppo del trasporto intermodale treno-bici è subordinato alla creazione di condizioni favorevoli, quali l’accesso facilitato alle stazioni, una segnaletica adeguata, la presenza di scivoli e ascensori per agevolare lo spostamento delle bici, aree di sosta coperte e depositi al chiuso sul modello delle velostazioni presenti soprattutto nelle città europee dove la mobilità ciclistica è la regola, non l’eccezione – dichiara Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde e vicepresidentessa dell’Assemblea legislativa – Con l’approvazione oggi della mia risoluzione, la Regione si impegna ad intervenire su Rfi e Tper per la rimozione di tutti gli ostacoli fisici, organizzativi e tariffari che impediscono la diffusione del trasporto delle bici sui treni, per agevolare i pendolari e i cicloturisti.

Favorire la diffusione dell’intermodalità bici/treno serve non solo a ridurre il traffico motorizzato e le emissioni inquinanti e ad effetto serra che produce, ma anche ad intercettare i crescenti flussi di turismo ciclabile, autentico volano di sviluppo economico sostenibile, di incremento dell’occupazione green e valorizzazione delle bellezze naturalistiche del territorio, obiettivi tanto più strategici nella fase di ripresa pandemica e post-pandemica.

Come ha dimostrato la recente inaugurazione di un tratto della Ciclovia del Sole preso letteralmente d’assalto dai cicloturisti, è necessario anche provvedere a potenziare l’orario ferroviario dei treni che permettono di raggiungere in treno le Ciclovie turistiche già realizzate e che verranno completate”.