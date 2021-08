A Mirandola apre il servizio di auto noleggio e car sharing

❗ Al via la sperimentazione del car sharing in città con cinque autovetture completamente elettriche. Il progetto è stato patrocinato dal Comune.

🧐 Il Car sharing arriva a Mirandola. Ci saranno cinque auto completamente elettriche posizionate in due punti strategici, in centro e alla stazione dei treni di Cividale, per essere facilmente raggiungibili e fruibili da parte di cittadini e non, che ne hanno necessità. “L’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente è di primaria importanza e deve necessariamente passare attraverso azioni protese a promuovere stili di vita sostenibili…”



