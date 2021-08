Autotrasporto, Ruote Libere: “Il settore non si salva con forza lavoro a basso costo dall’estero”

“Immaginare di ampliare il decreto flussi per sopperire alla mancanza di autotrasportatori attraverso la disponibilità di forza lavoro a basso costo dall’estero sarebbe come pensare di risolvere il problema dei colpi in appartamento depenalizzando il reato di furto. La mancanza di uomini e donne disposti a intraprendere la professione dell’autotrasportatore dipende principalmente dalla corsa al ribasso del costo del servizio che ha ridotto alle condizioni in cui si trova oggi un settore strategico per l’economia del Paese. Non è certo facendo entrare nel mondo dell’autotrasporto nuovi “schiavi”, disposti a lavorare a condizioni stracciate per aziende italianissime, che si risolve la questione della carenza di autisti”.