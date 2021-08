Bomporto, 17enne investito in strada

SORBARA DI BOMPORTO – Un giovane di 17 anni è stato investito da un’auto, nella notte tra venerdì e sabato attorno a mezzanotte, mentre stava percorrendo via del Lambrusco, a Sorbara di Bomporto probabilmente per tornare a casa dopo una serata fuori.

Un’auto che passava di lì in quel momento non lo ha visto al buio, e lo ha investito. L’autista si è fermato per assicurarsi delle condizioni del ragazzo, che sembrava stare bene, e gli ha dato un passaggio fino a casa. Col passare delle ore sono però sopraggiunti dolori, e il giovane è stato portato in ospedale a Baggiovara. Dopo gli accertamenti, è stato dimesso perché non ferito gravemente.

