Bomporto, tolta la Tariffa Rifiuti per le attività chiuse per Covid

Sconto totale della TCP (Tariffa Corrispettiva Puntuale) per tutte le attività economiche costrette alla chiusura a causa dell’emergenza sanitaria. Una misura da oltre 210 mila euro che l’Amministrazione comunale di Bomporto ha deciso di mettere in campo per sostenere gli esercenti locali, duramente messi alla prova dagli effetti negativi della pandemia sulle loro attività.

L’Amministrazione comunale ha presentato nel Consiglio comunale riunito lo scorso 22 luglio la delibera che stabilisce lo sconto automatico del 100 per cento sulla quota totale della Tariffa Rifiuti – sia sulla quota fissa, fissa normalizzata che sulla parte variabile – per le categorie di attività economiche con chiusura prolungata per legge o quelle che hanno avuto prescrizioni rilevanti in tema di distanziamento sociale, come ad esempio bar, ristoranti, parrucchieri e barbieri, per un totale di 93 attività economiche interessate.

Uno sconto, pari al 9 per cento, è previsto anche per 387 attività rimaste aperte con modalità differenti rispetto al periodo pre-Covid e per quelle che hanno subito una contrazione del volume d’affari.

Riduzioni anche per le famiglie: l’Amministrazione comunale di Bomporto ha infatti previsto uno sconto del 7 per cento anche sulle utenze domestiche.

“Nonostante l’ente regolatore abbia previsto al rialzo il costo del servizio, questo rimarrà invariato e ci saranno sconti direttamente in bolletta per le categorie più colpite dal lockdown – afferma Marcello Mandrioli, Assessore all’Ambiente del Comune di Bomporto –. Il governo nel decreto Ristori ha previsto per il nostro Comune 101 mila euro, l’Amministrazione Comunale ne ha aggiunti altri 109 mila euro così da azzerare la TCP per le attività economiche più colpite, scontare un 9% alle attività con chiusure parziali e tagliare di un 7% per le famiglie, azzerando quindi gli aumenti previsti dall’ente regolatore. Tutta la scontistica prevista è sull’intero ammontare della tariffa – quota fissa, fissa normalizzata e variabile – e gli sconti arriveranno in bolletta senza fare niente altro”.

