Calcio, Carpi bocciato il ricorso al Tar: confermata l’esclusione dalla Serie C

CARPI – E’ arrivata nella serata di giovedì 5 agosto la parola fine sulle speranze del Carpi di disputare il prossimo campionato di Serie C. Dopo la sentenza negativa del Collegio di Garanzia del Coni, infatti, anche il Tar del Lazio ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla società biancorossa. Il Tar, si legge, non ha rinvenuto “elementi tali da inficiare la complessiva ricostruzione dei profili di fatto e di diritto della pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni”.

Appresa la notizia dell’ormai certa esclusione del Carpi dalla prossima Serie C, il sindaco Alberto Bellelli ha commentato così, con un post su Facebook:

“Apprendo del rigetto da parte del TAR della sospensiva chiesta dal Carpi calcio per la sua esclusione dal campionato di Serie C. Ora attendiamo le decisioni della FIGC, che immagino non siano positive. Faremo di tutto per tutelare la storia e la passione che il Carpi Calcio rappresenta per la nostra città. Il mio impegno sarà massimo”.