Calcio, Carpi: chiesta alla Figc la possibilità di avere un titolo sportivo di Serie D

CARPI – In seguito all’esclusione del Carpi calcio dalla prossima Serie C, arrivato in seguito al respingimento da parte del Tar del Lazio dell’istanza cautelare presentata dal club biancorosso, l’Amministrazione comunale di Carpi, si legge in una nota stampa diffusa dal Comune, a tutela della continuità dell’attività calcistica – nei giorni scorsi ha scritto alla Federazione Italiana Gioco Calcio richiedendo di potere adire all’articolo 52 comma 10 che prevede l’opportunità di avere un titolo sportivo di serie D. Nella giornata di sabato 14 agosto verrà pubblicata la specifica manifestazione di interesse.

