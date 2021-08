Calcio, dilettanti: ufficializzati i gironi della stagione 2021-2022

Sono stati ufficializzati nella giornata di ieri, 13 agosto, i gironi dei campionati di calcio di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria (non ancora definiti, invece, quelli relativi alla Terza Categoria) in cui saranno impegnati nella prossima stagione sportiva anche diverse squadre della Bassa modenese. Di seguito, la composizione dei gironi in cui sono impegnate le squadre modenesi:

Eccellenza, girone A: Agazzanese, Arcetana, Bibbiano San Polo, Campagnola, Cittadella Vis Modena, Colorno, Felino, Fidentina, Modenese Calcio, Nibbiano e Valtidone, PCS San Michelese, Piccardo Traversetolo, Real Formigine, Rolo, Salsomaggiore.

Eccellenza, girone B: Anzolavino Calcio, Argentana, Castelvetro Calcio, Castenaso Calcio, Copparese, Corticella, Granamica, Masi Torello Voghiera, Medicina Fossatone, S. Agostino, San Felice, Vadese Sole Luna, Vignolese 1907, Virtus Castelfranco Calcio.

Promozione, girone C: Virtus Camposanto, Atletico SPM Calcio, Castelnuovo, Casumaro, Cavezzo, Centese Calcio, Fiorano, Ganaceto, La Pieve Nonantola, Persiceto 85, Polinago, Quarantolese, Solierese.

Prima Categoria, girone D: Atletic CDR Mutina, Falkgalileo, Galeazza, Madonnina Calcio, Masone, Polivalente San Damaso, Polisp. Virtus Correggio, Ravarino, Real Terre Acqua 2021, Reggiolo, Sammartinese, United Carpi, Virtus Cibeno.

Prima Categoria, girone E: Casalgrande, Colombaro, Fc Valsa Savignano, Flos Frugi, Fox Junior Serramazzoni, Lama 80, Maranello Sportiva, Montombraro 1929, Pavullo, PGS Smile, Solignano, Spilamberto 96, Veggia.

Seconda Categoria, girone E: 4 Ville APS, Baracca Beach, Cabassi Union Carpi, Campogalliano, Carpine 1954, Daino Santa Croce, Folgore Mirandola, Novellara Sportiva, Pol. Solarese, Rivara, San Paolo, Sammartinese, Villa d’Oro Calcio, Vis San Prospero.

Seconda Categoria, girone F: Boiardo Maer, Consolata 67, Corlo, Don E. Monari, Eagles Prignano 1995, Fellagara, Fortitudo Modena C., Junior Fiorano, La Veloce Fiumalbo, Pol. Roteglia, Real Dragone, Rubierese, Soccer Saliceta, Ubersetto.

Seconda Categoria, girone G: Appennino 2000, Bazzanese Calcio 1923, Calcara Samoggia, Crespo Calcio, Gaggio, Maranese, Monte San Pietro, Nonantola Calcio, Pioppe Calcio, Piumazzo 1970, Ponte Ronca, S. Anna, United Montefredente, Zocca.

Seconda Categoria, girone L: Amici di Stefano AC 2017, Argenta PGV, Barco, Bondeno Calcio, Dogatese, Filo, Junior Finale, Laghese, Nuova Codigorese, Ostellatese, Ricci San Francesco, S. Maria Codifiume, Sorgente, Traghetto Molinella.

Coppe

Annunciate nella giornata di venerdì 13 agosto dal Comitato Regionale anche importanti novità riguardanti le Coppe: le squadre di Eccellenza e Promozione daranno vita ad un’unica competizione regionale, che sarà intitolata a Maurizio Minetti, ex presidente del Crer. La competizione si baserà su sette turni ad eliminazione diretta in gara unica, a partire dai sessantaquattresimi. Anche la Coppa Emilia di Prima Categoria si baserà sulla formula dei sette turni ad eliminazione diretta, mentre nella Coppa di Seconda Categoria si svolgerà prima una fase provinciale, quindi una regionale tra le 9 vincitrici divise in tre triangolari.

