Caldo, giovedì 12 agosto bollino rosso per disagio bioclimatico

Prosegue l’ondata di calore che, a partire dall’inizio di questa settimana, ha colpito i territori dell’Emilia-Romagna e della Bassa modenese. Già nella giornata odierna e in quella di domani le temperature dovrebbero raggiungere quota 37 gradi, ma è nella giornata di giovedì 12 agosto, che, si legge sul sito di Arpae, è stato assegnato ad alcuni capoluoghi emiliani, tra cui Modena e Ferrara, il bollino rosso per disagio bioclimatico. Il disagio bioclimatico, termine tecnico per indicare le ondate di calore, si verifica quando si registrano temperature elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a un’elevata umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

