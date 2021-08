Finale Emilia, evade dai domiciliari, arrestato il “Clyde” della Bassa

FINALE EMILIA – E’ stato arrestato dai Carabinieri di Cento Yuri Sabattini, meglio conosciuto come “Clyde” per una serie di furti compiuti in passato insieme alla sua “Bonnie” nelle zone tra Crevalcore, Finale Emilia e Cento. L’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella propria casa di Casumaro, ma una pattuglia dei Carabinieri lo ha riconosciuto mentre si stava aggirando a Cento. Non si tratta della prima occasione in cui “Clyde” ha aggirato gli arresti domiciliari: ora il 44enne è stato portato in carcere.

