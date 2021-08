Finale Emilia, Pd: “Serve una progettualità completa sui servizi sanitari”

FINALE EMILIA – Non solo la mancanza di un medico di famiglia a Massa Finalese, ma anche i tempi lunghissimi di realizzazione della nuova Casa della Salute e la chiusura del Centro prelievi di Massa Finalese: sono tante le questioni sanitarie rimaste irrisolte a Finale Emilia e il Partito democratico chiede che venga predisposta una progettualità completa per Comune e frazione. Ecco la nota del Pd di Finale Emilia e Massa Finalese:

“Come Partito democratico di Finale Emilia e di Massa Finalese ribadiamo la necessità che l’organizzazione dei servizi sanitari del nostro comune e delle frazioni, in primo luogo Massa Finalese (oltre 4.000 abitanti), sia all’altezza dei problemi e delle aspettative dei cittadini. Anche l’ultima risposta all’interpellanza in merito alla carenza del servizio di medicina generale nella frazione di Massa la riteniamo insoddisfacente. Non perché non comprendiamo le difficoltà generali del reperimento di medici di medicina generale, ma perché riteniamo non si sia fatto lo sforzo necessario per comprendere le ragioni dei cittadini della nostra popolosa frazione, tentare di trovare perfino una soluzione transitoria. Il problema della non copertura del medico di medicina generale a seguito di pensionamento, quindi ben conosciuto nei tempi e nei modi, si somma ai tempi lunghissimi per la realizzazione della nuova Casa della salute, che dovrà essere di comunità e di cui ad oggi non abbiamo conoscenza su cosa includerà e soprattutto su come funzionerà, e alla ormai pluriennale vicenda della chiusura del Centro prelievi di Massa Finalese subito dopo il sisma del 2012 e mai risolto. Noi siamo consapevoli dello sforzo che la nostra Azienda Sanitaria, con tutto il suo personale, ha messo in campo durante la pandemia e che anche oggi ringraziamo sinceramente, ma riteniamo che rispetto ad alcuni territori manchi quella vicinanza e sensibilità nell’affrontare i problemi e trovare le soluzioni che oggi sarebbero necessarie. Per questo e anche alla luce degli obiettivi dichiarati sulla necessità di rafforzare la sanità territoriale, di cui la medicina generale è fulcro, chiediamo che la Direzione Aziendale predisponga una progettualità completa per il nostro comune, sempre relazionata con il distretto sanitario e l ‘ospedale di Mirandola potenziato. Una progettualità che chiediamo sia discussa e costruita con la nostra comunità e l’Amministrazione comunale. Solo attraverso il coinvolgimento vero delle comunità potremo costruire la presa in carico dei cittadini e migliorare il loro stato di salute, singolo e collettivo”.