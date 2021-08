Lido di Spina, nuova occasione di vaccinazione libera per i giovani dai 12 ai 30 anni

LIDO DI SPINA – Visto il successo dell’iniziativa, che ha consentito ai ragazzi in fascia d’età 12-30 anni di accedere direttamente alla vaccinazione, senza appuntamento, a Lido di Spina, “Happy Pfizer” si ripeterà anche oggi, sabato 14 agosto, sempre a Lido di Spina, presso l’ambulatorio di Guardia Medica Turistica in via Leonardo da Vinci 117, dalle ore 17 alle ore 20.30, fino ad esaurimento delle dosi.

I minorenni dovranno essere accompagnati da genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) muniti di apposita modulistica. Si tratta di un’ulteriore iniziativa mirata ad incentivare la vaccinazione per la fascia d’età più giovanile.

